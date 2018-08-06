Лондон опроверг запрос об экстрадиции россиян по делу Скрипалей

Лондон, 6 августа. Министерство иностранных дел Великобритании раскритиковало газету The Guardian, которая сообщила о том, что Лондон якобы планирует запросить у Москвы экстрадицию двух россиян по делу Скрипалей.

«Это еще один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции», — пояснили агентству РИА Новости в ведомстве.

Ранее британская газета The Guardian сообщила о том, что Лондон планирует запросить у Москвы выдачу двух россиян, которые подозреваются в отравлении Скрипалей. Российское посольство в Лондоне назвало данную информацию вбросом и подчеркнуло, что Москва пока не получала никаких запросов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.