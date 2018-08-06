Клинцевич назвал «дешевым блефом» угрозы Киева остановить движение поездов между Украиной и РФ

Москва, 6 августа. Угрозы Киева о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией являются «очередным дешевым блефом», заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич отреагировал на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, в котором он допустил прекращение железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на их прибыльность.

«Прекращение железнодорожного сообщения с Россией — очередной дешевый блеф, когда за сильного козыря, не имея такового в наличии, пытаются выдать простую шестерку», — пояснил российский сенатор.

Член Совфеда также выразил мнение, что действующей украинской власти «давно совершенно безразлично, к каким экономическим и социальным последствиям приведут их акции».

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин прокомментировал возможность прекращения железнодорожного сообщения Украины с Россией.