Ракета-носитель Falcon 9 запустит на орбиту индонезийский спутник

Вашингтон, 6 августа. Компания SpaceX во вторник запустит индонезийский телекоммуникационный спутник Merah Putih на ракете-носителе Falcon 9.

Как сообщает портал Space Flight Now, ракета-носитель должна стартовать в 08.18 мск с космодрома на мысе Канаверал. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном ресурсе компании SpaceX.

Во вторник впервые будет повторно использована модернизированная первая ступень Falcon 9 Block 5. Первый старт ступени был совершен в мае 2018 года. SpaceX намеревается вновь посадить первую ступень.

Запуск осуществят для компании Telkom Indonesia. Новый спутник заменит на орбите вышедший из строя Telkom 1.

В минувшую субботу «Газета.ру» сообщала, что космический грузовик Dragon совершил посадку в Тихом океане после миссии на МКС.

Dragon returned home yesterday after its second month-long stay at the @Space_Station. It’s now headed to port for a cargo handover to @NASA. https://t.co/YJIUqcgCZZ pic.twitter.com/EINH2xExP2 — SpaceX (@SpaceX) August 5, 2018

Ранее RT со ссылкой на западные СМИ сообщал, что SpaceX отложила первый полет космических туристов к Луне до середины следующего года.