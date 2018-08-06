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Ракета-носитель Falcon 9 запустит на орбиту индонезийский спутник
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    Ракета-носитель Falcon 9 запустит на орбиту индонезийский спутник

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    Ракета-носитель Falcon 9 запустит на орбиту индонезийский спутник

    Вашингтон, 6 августа. Компания SpaceX во вторник запустит индонезийский телекоммуникационный спутник Merah Putih на ракете-носителе Falcon 9.

    Как сообщает портал Space Flight Now, ракета-носитель должна стартовать в 08.18 мск с космодрома на мысе Канаверал. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном ресурсе компании SpaceX.

    Во вторник впервые будет повторно использована модернизированная первая ступень Falcon 9 Block 5. Первый старт ступени был совершен в мае 2018 года. SpaceX намеревается вновь посадить первую ступень. 

    Запуск осуществят для компании Telkom Indonesia. Новый спутник заменит на орбите вышедший из строя Telkom 1.

    В минувшую субботу «Газета.ру» сообщала, что космический грузовик Dragon совершил посадку в Тихом океане после миссии на МКС.

    Ранее RT со ссылкой на западные СМИ сообщал, что SpaceX отложила первый полет космических туристов к Луне до середины следующего года.

    Автор: Олеся Волкова
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