Израиль и Россия обеспечат линию разграничения с Сирией на Голанских высотах

Москва, 6 августа. Россия обеспечит соблюдение линии разграничения с сирийцами в районе удерживаемых израильской армией Голанских высот. Соответствующее соглашение было заключено между Израилем и Россией, сообщил посол Израиля в Москве Гарри Корен.

«Были скоординированы договоренности, что Россия берет на себя, так сказать, удостовериться, что сирийская армия не пересекает линию разделения соглашения 1974 года. Вроде бы пока все функционирует. Надеюсь, так будет и в будущем», ― приводит слова посла ТАСС.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в конце июля Израиль оказал Сирии помощь в выводе боевиков с территории Голанских высот. Россия, в свою очередь, неоднократно напоминала, что обеспечение безопасности еврейского государства является одним из приоритетов ее внешней политики.

Напомним также, что Израиль незаконно занимает спорные Голанские высоты, захваченные у Сирии в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Оккупация Голанских высот в свое время была осуждена ООН.