Израиль потребовал полного вывода иранских сил из Сирии

Москва, 6 августа. Израиль требует полного вывода всех иранских вооруженных формирований с территории Сирии. Об этом в понедельник заявил посол Израиля в России Гарри Корен.

«Для нас будет идеальная ситуация, когда последний иранский солдат покинет территорию Сирии», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Иран готов полностью уйти из Сирии после искоренения террористов из арабской республики. По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, как только борьба с терроризмом подойдет концу, Иегеран частично или полностью сократит свое присутствие в САР. Дипломат обратил внимание на то что консультативное присутствие иранских сил осуществляется исключительно по желанию сирийской стороны.

Отметим, что Израиль уже не первый раз выступает против присутствия иранских военных в Сирии. Руководство еврейского государства полагает, что иранские формирования представляют угрозу национальной безопасности.