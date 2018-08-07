Сирия итоги за сутки на 7 августа 06.00: жители САР получили помощь от РФ, операция САА и ВКС РФ в Эс-Сувейде

Сирия, 7 августа. САА при поддержке ВКС РФ приступила к уничтожению «спящих ячеек» ИГ1 в провинции Эс-Сувейда. Под ударами коалиции США пострадали жители Дейр-эз-Зора. Сотрудники ЦПВС оказали гумпомощь сирийцам в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в провинции Эс-Сувейда.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: укрепили позиции на холмах Телль Басыр и Телль Ар-Разин в Эс-Сувейде; восстановили подачу электроэнергии в Эс-Сувейде; ударили по укрепрайонам исламистов в провинции Хама; ликвидировали группу боевиков «Ан-Нусры»*** на западе Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): лишилась одного из полевых командиров в результате нападения «спящей ячейки» YPG в Алеппо.

«Исламское государство»1: отступает в труднодоступные районы провинции Эс-Сувейда; организовало взрыв в иракской провинции Багдад.

«Тахрир Аш-Шам»: обнаружила СВУ террористов ИГИЛ1 в зоне «Большого Идлиба»; задержала ряд исламистов «Бригады Ахмада Аль-Абдо» в Идлибе.

«Хуррас Ад-Дин»: готовила атаку с участием боевиков-ингимаси на северо-западе Хамы.

Международная коалиция: осуществила авианалеты в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора, пострадали мирные жители.

Курды: проводили обыски вблизи населенного пункта Багуз Тахтани в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: понесли потери при взрывах к югу от Мосула в провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции возобновились вылазки «спящих ячеек» группировки Отряды народной самообороны (YPG), которая, по данным Анкары, связана с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК). Новостной портал Al Masdar News передавал, что боевики YPG организовали нападение на одного из высокопоставленных членов протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) к северу от города Африн. Курдские источники опубликовали видеозапись атаки. Отряды YPG также подозревались в обстреле военной базы ССА в районе Аль-Баба, на которой проходила церемония посвящения боевиков, завершивших курсы подготовки. Напомним, о начале операции YPG под названием «Гнев оливок» было объявлено после потери курдами Африна. Подобным образом курдские вооруженные формирования ответили на антикурдскую кампанию Турции «Оливковая ветвь».

Во второй половине дня стало известно о новых столкновениях между силами Башара Асада и джихадистами «Тахрир Аш-Шам» в западной части региона. Военные источники AMN передавали, что попытка атаки исламистов была отражена. Кроме того, правительственные войска ликвидировали одного из высокопоставленных главарей группировки и четырех его сообщников.

Представители ЦПВС доставили очередной гуманитарный груз в район Салах Эд-Дин в административном центре региона. Как передавал Twitter-канал (Syrian_source), среди нуждающихся были распределены наборы с продовольствием.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке региона продолжились вооруженные стычки между силами «Исламского государства» и отрядами «Демократических сил Сирии»**** (SDF). По неподтвержденным данным военного источника в социальной сети Twitter (zana_med), войска международного альянса, возглавляемого Соединенными Штатами, также присоединились к SDF в борьбе с джихадистами. «Демократические силы» проводили обыски в окрестностях города Багуз Тахтани, который перешел под контроль курдов в начале июня.

ВВС коалиции США тем временем вновь осуществляли бомбардировки в районе населенного пункта Ас-Суса. Twitter-канал (EuphratesPost) передавал, что несколько гражданских лиц получили ранения в результате американских авианалетов.

Провинция Идлиб

Исламисты вооруженной оппозиции продолжают нарушать режим прекращения огня, действующий в северной зоне деэскалации. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков передавал, что последние обстрелы боевиками территорий Латакии и Алеппо привели к ранению многих местных жителей. Тем не менее все пострадавшие получили квалифицированную помощь от ЦПВС. Порядка 90 сирийцев, в том числе 46 детей, были осмотрены российскими врачами. Кроме того, Алексей Цыганков отметил, что представители Центра не раз предпринимали попытки договориться с лидерами вооруженной оппозиции о мирном урегулировании конфликта.

В провинции возобновилась подпольная деятельность террористов «Исламского государства». Как сообщал на своей странице в Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), радикалами антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» были обнаружены несколько СВУ, замаскированных под бытовые предметы. Среди прочего также находился пояс шахида. Оппозиционные СМИ заявляли, что бомбы были установлены джихадистами «спящих ячеек» ИГ.

Во второй половине дня силы «Ан-Нусры» вновь провели аресты в регионе. Так, были задержаны члены «Бригады Ахмада Аль-Абдо», которые обвиняются в том, что намеревались сдаться правительственным войскам.

Провинция Хама

На северо-западе региона продолжились вооруженные столкновения между членами незаконных вооруженных формирований и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщал о том, что «спецназ» группировки «Хуррас Ад-Дин» («Стражи веры»), ранее присягнувшей на верность запрещенной в РФ «Аль-Каиде»1, готовит налет на позиции правительственных сил в Аль-Габской долине. Боевики-ингимаси были замечены в районе поселения Фауро недалеко от соседней провинции Латакия.

Артиллерийские дивизионы сил САР, в свою очередь, нанесли предупредительные удары по опорным пунктам радикалов вблизи деревни Аль-Каркур, передавало новостное агентство Damascus Now.

Провинция Эс-Сувейда

В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) приступила к операции по зачистке пустынных районов Эс-Сувейды, в которых все еще скрываются подпольные ячейки «Исламского государства». После полудня воздушные атаки укрепрайонов террористов провели российские ВКС. По сведениям агентства новостей Al Masdar News, военные самолеты авиации РФ нанесли около 35 точечных ударов по укреплениям боевиков в восточной части провинции в районе города Аль-Кара. Информации об итогах боевых вылетов все еще не поступало. Однако позднее стало известно, что правительственные войска оттеснили джихадистов в район плато Ас-Сафа. Кроме того, САА укрепили свои позиции на холмах Телль Басыр, Телль Ар-Разин, о чем сообщал в сети Twitter военный источник (SyriawatanNews).

Между тем в регионе была полностью восстановлена подача электроэнергии. Ремонтные работы велись на одной из ТЭС, которая, вероятно, пострадала во время прошлых налетов джихадистов ИГИЛ, передавал информационный портал Damascus Now.

Провинция Эль-Кунейтра

Накануне произошел взрыв недалеко от сирийско-израильской границы в районе Голанских высот. Согласно данным Telegram-канала (hosienmortadapressnew), СВУ было установлено боевиками подконтрольной «Исламскому государству» организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которым удалось бежать на оккупированные Израилем территории. По предварительным данным, в результате инцидента были убиты четверо мирных жителей, еще 15 гражданских лиц были ранены. Местные активисты уверены, что на Голанах до сих пор скрываются террористы, перебравшиеся сюда после разгрома группировки в начале прошлой недели. Напомним, 2 августа Израиль уничтожил группу беглецов ИГИЛ в демилитаризованной зоне.

Ирак

В Ираке возобновились вылазки террористов «спящих ячеек» «Исламского государства». Новостное агентство Iraqi News сообщало о взрыве, прогремевшем южнее Мосула. СВУ было заложено на трассе на подступах к городу Хаммам Аль-Алиль и активировано в момент проезда патруля федеральной полиции Ирака. Это привело к гибели одного и ранению еще двух полицейских. Другая бомба детонировала в населенном пункте Кербела к юго-западу Багдада, передавал Twitter-канал (RudawEnglish). О жертвах среди мирного населения не сообщалось. Таким образом, несмотря на регулярные спецоперации правительственных подразделений, направленные на ликвидацию подпольных групп ИГИЛ, радикалы все еще сохраняют присутствие в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)