Сирия, 6 августа. Междоусобные стычки в рядах ССА** произошли в городе Джараблус в Алеппо. «Тахрир Аш-Шам» арестовала предполагаемых сторонников примирения с властями САР в Идлибе. САА уничтожила одного из лидеров «Ан-Нусры»*** на западе провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили боевиков «Ан-Нусры», попытавшихся атаковать САА на западе Алеппо; обнаружили цех по производству СВУ в провинции Эль-Кунейтра.

«Сирийская свободная армия» (ССА): понесла потери в результате обстрела неизвестных радикалов в городе Аль-Баб в северной части Алеппо; пережила междоусобные стычки северо-восточнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: арестовала боевиков «Бригады Ахмада Аль-Абдо» в провинции Идлиб; оказалась под ударами САА в районе границы между Идлибом и Хамой.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Masdar News передает, что на западе провинции Алеппо возобновились вооруженные стычки между правительственными войсками и силами незаконных вооруженных формирований. В ходе столкновений, развернувшихся у линии разграничения сил сторон, был ликвидирован один из высокопоставленных лидеров террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, а также четверо его подчиненных. Отмечается, что боевики намеревались пробраться на позиции Сирийской арабской армии (САА), чтобы совершить внезапную атаку. Однако радикалы были уничтожены прежде, чем смогли приблизиться к контрольно-пропускным пунктам САА.

Тем временем в городе Аль-Баб произошло новое нападение неизвестных радикалов. Как передают военные источники AMN, исламисты «Сирийской свободной армии» проводили церемонию посвящения новых бойцов, когда по ним был открыт артиллерийский огонь. В результате обстрела ранения получили несколько боевиков. Предполагается, что обстрел был проведен членами Отрядов народной самообороны (YPG), которые пообещали отомстить протурецким силам за захват Африна.

В северо-восточной части региона вновь вспыхнули междоусобные стычки в рядах «свободной армии». Перестрелки между различными бригадами ССА отмечаются в районе города Джараблус недалеко от зоны дислокации курдских формирований. Что послужило поводом к началу столкновений, пока неизвестно. Сообщается, что по меньшей мере восемь исламистов с обеих сторон получили ранения.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что джихадисты антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» арестовали нескольких боевиков «Бригады Ахмада Аль-Абдо», в том числе высокопоставленного полевого командира по прозвищу Абу Малик, по подозрению в сотрудничестве с правительственными войсками. Местные активисты заявляли о том, что задержанные намеревались добровольно передать занимаемые ими территории силам САР. Напомним, прежде чем эвакуироваться в Идлиб, радикалы «Ахмада Аль-Абдо» противостояли Сирийской арабской армии (САА) в районе Восточного Каламуна в провинции Дамаск. Тем не менее после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон исламисты пошли на заключение мирного соглашения с сирийским правительством. Напомним, накануне джихадисты «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» также взяли под арест порядка 45 боевиков, которые выказывали желание примириться с властями.

Между тем артиллерия САА обстреляла позиции радикалов «Джебхат Ан-Нусры» вблизи населенного пункта Бдама на западе региона. Как передает Facebook-канал (dimashq.now), военнослужащие САА намереваются ослабить исламистов, прежде чем те смогут нанести удар. Накануне сообщалось, что к городу Джиср Аш-Шугур, расположенному в данном районе, были направлены дополнительные отряды «Тахрир Аш-Шам», а также военная техника.

Провинция Хама

Одновременно с обстрелами укреплений боевиков на западе Идлиба Сирийская арабская армия (САА) ведет огонь по расположениям «Ан-Нусры» в северной части Хамы. Расположения, штаб-квартиры и склады с боеприпасами джихадистов подверглись интенсивным ударам правительственных подразделений, передает новостное агентство Al Masdar News. Под обстрелом оказались военные объекты группировки «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей формирований на окраинах населенных пунктов в районе Аль-Латаминского выступа. Оппозиционные источники признали уничтожение более чем десяти боевиков, а также потерю нескольких военных пикапов, военной техники и боеприпасов.

Провинция Эль-Кунейтра

В провинции Эль-Кунейтра был найден еще один военных объект, ранее принадлежавший боевикам вооруженной оппозиции. По информации новостного портала Al Masdar News, сотрудники российской военной полиции, отряды которой были развернуты в недавно освобожденных районах вблизи Голанских высот, обнаружили цех по производству взрывных устройств исламистов. Кроме того, неподалеку от «завода» находилось большое количество импортных медикаментов и продуктов питания. Местные активисты сообщили, что лекарства и продовольствие были доступны только джихадистам, в то время как нуждающиеся мирные жители были лишены помощи. Напомним, Эль-Кунейтра перешла под контроль правительственных сил в ходе военной операции «Базальт», длившейся с 18 июня по 31 июля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)