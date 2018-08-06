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Сотрудники завода Volkswagen в Калуге начали работать по правилам в знак протеста
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    Сотрудники завода Volkswagen в Калуге начали работать по правилам в знак протеста

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    Сотрудники завода Volkswagen в Калуге начали работать по правилам в знак протеста

    Калуга, 6 августа. Рабочие завода Volkswagen в Калуге объявили итальянскую забастовку, протестуя против вывода своих рабочих мест на аутсорсинг.

    Они начали предельно точно следовать всем правилам и предписаниям техники безопасности, в результате чего скорость сборки автомобилей сократилась в два раза.

    «Сотрудники логистики сборочного производства в знак протеста против вывода рабочих мест в аутсорсинг 6 августа начали «работу по правилам». А именно — снизили скорость транспортных средств с 10 до 5 км/ч, как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности», — отмечает Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА).

    Сообщается, что на прошлой неделе итальянскую забастовку объявили сотрудники кузовной логистики. Работники «Фольксваген Груп Рус» заявили, что они намерены до конца бороться за свои рабочие места и сохранение зарплаты.

    Автор: Антон Соколов
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