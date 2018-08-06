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Больше, чем кредит МВФ: в Германии подсчитали ущерб от коррупции на Украине
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    Больше, чем кредит МВФ: в Германии подсчитали ущерб от коррупции на Украине

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    Больше, чем кредит МВФ: в Германии подсчитали ущерб от коррупции на Украине

    Берлин, 6 августа. Махинации при оформлении товаров на таможне наносят бюджету украинского государства ущерб в 4,8 миллиарда долларов ежегодно. Об этом говорится в материале немецкой газеты Suddeutsche Zeitung.

    «Это равно почти одной десятой части государственных доходов и в два раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет занять у Международного валютного фонда, ЕС и Всемирного банка», — отметили авторы статьи.

    В распоряжении издания оказались транспортные документы, товарные накладные и таможенные декларации, по которым можно судить об импорте страны за последний год. По данным немецких журналистов, украинские таможенники при оформлении товаров меняют маркировки, в результате чего происходит снижение пошлин в несколько раз.

    Газета провела расследование и на конкретном примере показала, как 20 тонн зонтов и зеркал задекларировали как щеки и картонные коробки. Все эти действия позволили поставщику занизить обязательные выплаты в казну с 17,7 тысяч долларов до 4,8 тысяч долларов.

    Немецкое издание утверждает, что в махинациях задействованы представители полиции, прокуратуры и даже Службы безопасности Украины (СБУ).

    Стоит отметить, что Украина является одной из стран мира с высоким уровнем коррупции. На территории государства зафиксирован рост взяточничества с 56% в 2016 году до 73% в текущем. Согласно проведенному компанией PwC опросу, более 50 процентов украинских фирм жалуются на коррупцию в стране.

    В столице Киева ранее появился памятник коррупции, который активисты установили у здания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), пообещав, что перенесут его к другим антикоррупционным ведомствам, если возникнет необходимость.

    Автор: Екатерина Кухарева
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