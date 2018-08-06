Скрывающегося от следствия «кровавого псевдоатамана» задержали под Новгородом

Санкт-Петербург, 6 августа. «Псевдоатамана» Максима Бойцева, который два года скрывался от следствия после убийства жителя Бокситогорска, задержали под Новгородом, сообщила представитель следственного управления СК РФ по Ленобласти Юлия Матолыгина.

Бойцов на протяжении долгого времени держал в страхе всех жителей Бокситогорска. В 2001 году его банда участвовала в вооруженных разборках, в которых были убиты 22 человека. Спустя 14 лет он вышел из тюрьмы и объявил себя атаманом города. Собрав так называемую казачью дружину, он вновь стал запугивать жителей города.

По версии следствия, в июне 2016 года он устроил «показательную казнь», до смерти забив молодого человека из местного бара, который отказался отдать ему деньги. Участники расправы были задержаны, однако Бойцев успел покинуть Бокситогорск.

В минувшие выходные на одной из дорог Новгородской области «кровавый псевдоатаман» был задержан. Его разговор со следователем в изоляторе временного содержания запланирован на 7 августа, передает «Пятый канал».