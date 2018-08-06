Роухани отреагировал на возобновление санкций США против Ирана

Тегеран, 6 августа. Глава Ирана Хасан Роухани заявил, что после введения Вашингтоном санкций против его страны не видит смысла в переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.

Роухани прокомментировал кризис в отношениях с США после выхода Вашингтона из договора по иранской ядерной программе и введения в США санкций против Ирана. По мнению иранского лидера, урегулирование конфликта между странами на данный момент невозможно, и он объяснил почему.

«Нет какого-либо смысла в переговорах [с Трампом] с введением санкций», — приводит его слова телеканал Al Mayadeen.

Ранее власти Великобритании, Франции, Германии и руководство Европейского союза выпустили совместное заявление, в котором осудили Вашингтон за введение санкций против Ирана.