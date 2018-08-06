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Роухани отреагировал на возобновление санкций США против Ирана
Украина
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    Роухани отреагировал на возобновление санкций США против Ирана

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    Роухани отреагировал на возобновление санкций США против Ирана

    Тегеран, 6 августа. Глава Ирана Хасан Роухани заявил, что после введения Вашингтоном санкций против его страны не видит смысла в переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.

    Роухани прокомментировал кризис в отношениях с США после выхода Вашингтона из договора по иранской ядерной программе и введения в США санкций против Ирана. По мнению иранского лидера, урегулирование конфликта между странами на данный момент невозможно, и он объяснил почему.

    «Нет какого-либо смысла в переговорах [с Трампом] с введением санкций», — приводит его слова  телеканал Al Mayadeen.

    Роухани отреагировал на возобновление санкций США против Ирана

    Ранее власти Великобритании, Франции, Германии и руководство Европейского союза выпустили совместное заявление, в котором осудили Вашингтон за введение санкций против Ирана. 

    Автор: Катерина Иванова
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