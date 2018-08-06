Посольство РФ назвало «вбросом» слухи о запросе Лондона на экстрадицию россиян по делу Скрипалей

Лондон, 6 августа. Россия пока не получала от британской стороны запросов на экстрадицию двух россиян, якобы подозреваемых в причастности к делу Скрипалей. Об этом в понедельник сообщило посольство РФ в Лондоне.

Диппредставительство отметило, что слухи о планах Лондона запросить экстрадицию появились в британских СМИ со ссылкой на неназванный источник. Обычно такого рода информация является вбросом, которому не стоит верить.

«Такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам», — говорится в заявлении посольства.

Ранее британская газета The Guardian сообщила о том, что Лондон планирует запросить у Москвы выдачу двух россиян, которые подозреваются в отравлении Скрипалей. Согласно этим данным, запрос будет подан от британской прокуратуры, которая занимается расследованием. Имена подозреваемых пока не раскрываются.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.