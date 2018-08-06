Минэкономразвития РФ предложило синхронизировать индексацию тарифов с ростом НДС

Москва, 6 августа. Министерство экономического развития России выступило с предложением провести индексацию тарифов на услуги естественных монополий не с 1 июля 2019 года, а с 1 января для того, чтобы синхронизировать ее с повышением НДС. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, данная мера позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года.

«В соответствии с существующей нормативной правовой базой увеличение НДС будет ретранслировано в платеж за ЖКУ», — отметили в ведомстве.

Таким образом, помимо роста НДС до 20% в тарифы также будут заложены затраты на выплату НДС за первое полугодие 2019 года, что дополнительно увеличит их рост, согласно действующему законодательству.

В пресс-службе добавили, что министерство дополнительно работает над размером индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение не превышало целевое значение инфляции 4%.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость. С 1 января 2019 года ставка НДС возрастет с 18 до 20 процентов. В законодательстве сохранятся все ранее предусмотренные налоговые льготы.

Ранее специалист из Российской академии народного хозяйства и государственной службы Игорь Кокин в интервью Федеральному агентству новостей объяснил предложение Минэкономразвития увеличить тарифы ЖКХ в связи с повышением НДС. По его мнению, эта мера поможет предприятиям ЖКХ избежать непредвиденных серьезных убытков.