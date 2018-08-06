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Выросло число погибших и пострадавших от взрыва в Болонье
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    Выросло число погибших и пострадавших от взрыва в Болонье

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    Выросло число погибших и пострадавших от взрыва в Болонье

    Рим, 6 августа. Число жертв взрыва в итальянском городе Болонья увеличилось до двух, сообщили источники в медицинских кругах.

    По предварительным данным, при столкновении автоцистерны с другим автомобилем в Болонье пострадали 84 человека. Состояние 14 человек медики характеризуют как тяжелое. Кроме того, стало известно об увеличении количества жертв: в трагедии погибли два человека.

    Ранее сообщалось, что погиб один человек, 55 получили различной степени травмы и ожоги. Взрыв автоцистерны на шоссе также привел к обрушению участка эстакады в Болонье, на котором произошел инцидент. Ближайшие дороги к месту ЧП были перекрыты. На работу расположенного неподалеку аэропорта ДТП не повлияло.

     

    Автор: Катерина Иванова
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