РПЦ призвала прощать раскаявшихся в оскорблении чувств верующих

Москва, 6 августа. Верующие россияне, которые подают в суд на своих сограждан за оскорбление религиозных чувств, должны отзывать ходатайство о возбуждении уголовного дела, если обвиняемый раскаялся. Об этом в понедельник заявил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, конечная цель закона о защите чувств верующих — это побудить человека признать свою вину, а не посадить его. Если подсудимый признает вину, любой заявитель, если он является верующим человеком, должен отозвать свои претензии. То же самое касается судей и следователей.

«Мы призываем следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно, и все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением сторон», — приводит слова Кипшидзе пресс-служба РПЦ.

Напомним, что в 2013 году депутаты Госдумы ужесточили наказание за оскорбление чувств верующих, предусмотрев, в частности, возможность лишения свободы.