Украинский министр рассказал, как будет добиваться прекращения ж/д сообщения с Россией

Киев, 6 августа. Кабинет министров Украины может в ближайшее время рассмотреть вопрос о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«После рассмотрения вопроса на правительственном уровне мы сможем говорить однозначно, что такое решение принято. Я не готов вам сказать. Наверное, в ближайшее время (вопрос будет вынесен на уровень правительства. – Прим. ФАН)», — сказал министр в разговоре с информагентством «Украинские новости».

Министр напомнил, что несколько украинских поездов курсируют в Россию, в частности, в Москву. Омелян не исключил, что решение о закрытии железной дороги скажется на украинских гражданах.

Ранее министр сообщил о намерении украинских властей прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Многие эксперты выразили мнение, что данный шаг ударит по экономике Украины и создаст проблемы украинским гражданам, которые работают и живут на территории России и перечисляют денежные средства своим родственникам на Украину.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратил внимание, что в экономическом плане железнодорожное сообщение с Украиной для России вовсе не является важным, однако «людей жалко».