Facebook вновь уличили в манипуляции с личными данными пользователей

Вашингтон, 6 августа. Крупнейшая международная социальная сеть Facebook вновь оказалась в центре внимания из-за интереса к личным данным пользователей.

Как сообщило американское издание The Wall Street Journal, руководство Facebook запросило у банков информацию о счетах своих пользователей. Речь идет о балансе средств и операциях, проводимых с помощью банковских карт. Кроме того, администрацию Facebook интересовала, где именно пользователи совершали покупки.

По информации журнала, компания обращалась в такие кредитные организации, как JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. и U.S. Bancorp. Журналисты полагают, что Facebook хочет расширить функционал социальной сети, позволив людям не только общаться, но и осуществлять полноценную торговлю. Еще одной новой функцией должна стать программа, которая будет предупреждать пользователей Facebook о доступе мошенников к их счетам.

Отметим, что не так давно Facebook оказалась вовлечена в громкий скандал, когда выяснилось, что компания якобы случайно передала доступ к миллионам личных данных пользователей компании, которая исследует поведение избирателей. В июне СМИ сообщили о том, что Facebook сливает личные данные пользователей производителям смартфонов.