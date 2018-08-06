Журналист Коцаба рассказал, как на него напали в центре Киева из-за «нормального отношения к России»

Киев, 6 августа. В центре Киева совершено нападение на украинского журналиста Руслана Коцабу. Неизвестные пытались выяснить, почему он «нормально относится к России».

Инцидент произошел в субботу, 4 августа. Журналист возвращался поздно вечером, около 23.30 часов, с записи программы. На углу Гончара-Ярвал к нему подошел неизвестный человек и стал приставать с вопросами.

«Спрашивал: «Почему в Крым ездил?», «Почему к России нормально относишься?» и так далее, — вспоминал Коцаба. — Он толкнул меня в плечо, я в ответ толкнул его. Он поднялся и побежал куда-то. На этом инцидент закончился».

По неподтвержденным данным, на журналиста напал украинский военнослужащий, участник силовой операции в Донбассе. В 2014 году он поехал на юго-восток без каких-либо документов, позже получил ранение.

Ранее власти Украины обвинили Коцабу в «госизмене», однако, не сумев подкрепить заявление доказательствами, были вынуждены взять свои слова назад. Коцаба в свою очередь заявил, что намерен подать иск в Европейский суд по правам человека против Киева.