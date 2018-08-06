Меню
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблениях в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы»
Украина
«Все согласовано»: украинские СМИ рассказали о приговоре Януковичу
Следующая новость
Загрузка...

    СК РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблениях в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы»

    670

    СК РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблениях в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы»

    Москва, 6 августа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями руководителями фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы», связанному с заключением контакта с двумя юристами.

    Речь идет о крупных расходах на юридические услуги. В результате заключенных соглашений фирма понесла ущерб в 1,79 миллиона рублей. В то же время траты организации в 2017 году достигли суммы расходов на медицину и составили 940 тысяч рублей, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    СК РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблениях в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы»

    Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза. После ее трагической гибели в авиакатастрофе фонд возглавила журналистка Ксения Соколова, напоминает Infox.ru. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию, говорится на сайте организации.

    Ранее стало известно об еще одном крупном деле, связанном с махинациями. Следственные органы ГСУ СКР по Московской области предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере ряду сотрудников Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.