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Политика
Франция, Германия и Великобритания осудили США за санкции против Ирана
Политика
Франция, Германия и Великобритания осудили США за санкции против Ирана
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    Франция, Германия и Великобритания осудили США за санкции против Ирана

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    Франция, Германия и Великобритания осудили США за санкции против Ирана

    Лондон, 6 августа. Власти Великобритании, Франции, Германии и руководство ЕС выпустили совместное заявление, в котором осудили США за введение санкций против Ирана. Свои подписи под документом оставили глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, его британский коллега Джереми Хант, немецкий коллега Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

    «Мы глубоко сожалеем в связи с повторным наложением санкций со стороны США после выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в заявлении.

    Стороны подчеркнули, что реализация плана направлена на достижении общей цели — быть уверенными, что иранская ядерная программа останется мирной. Западные дипломаты подчеркнули, что сделка с Ираном является ключом к ядерному нераспространению.  

    Как сообщает издание Infox.ru, санкции против Ирана будут вводиться поэтапно. 7 августа будут наложены ограничения на торговлю драгметаллами и товарами автомобильной промышленности, а 5 ноября США введут эмбарго на экспорт иранской нефти.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

    Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США.

    Автор: Антон Соколов
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