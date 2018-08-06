Франция, Германия и Великобритания осудили США за санкции против Ирана

Лондон, 6 августа. Власти Великобритании, Франции, Германии и руководство ЕС выпустили совместное заявление, в котором осудили США за введение санкций против Ирана. Свои подписи под документом оставили глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, его британский коллега Джереми Хант, немецкий коллега Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Мы глубоко сожалеем в связи с повторным наложением санкций со стороны США после выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в заявлении.

NEW: In joint statement, UK, French, German and EU foreign ministers say they "deeply regret" reimposition of Iran sanctions.



“Preserving the nuclear deal with Iran is a matter of respecting international agreements and a matter of international security” https://t.co/7lBOMM6P7y pic.twitter.com/vyHvJpjfqf — ABC News (@ABC) August 6, 2018

Стороны подчеркнули, что реализация плана направлена на достижении общей цели — быть уверенными, что иранская ядерная программа останется мирной. Западные дипломаты подчеркнули, что сделка с Ираном является ключом к ядерному нераспространению.

Как сообщает издание Infox.ru, санкции против Ирана будут вводиться поэтапно. 7 августа будут наложены ограничения на торговлю драгметаллами и товарами автомобильной промышленности, а 5 ноября США введут эмбарго на экспорт иранской нефти.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США.