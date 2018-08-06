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Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-концерт в Германии
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    Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-концерт в Германии

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    Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-концерт в Германии

    Берлин, 6 августа. Два пенсионера в Германии сбежали из дома престарелых на рок-концерт Wacken Open Air, сообщила пресс-секретарь местной полиции Мерле Нойфельд.

    Два любителя тяжелой музыки в солидном возрасте решили отправиться на концерт, где выступают их любимые группы. Для этого два пенсионера организовали и совершили побег из дома престарелых.

    Однако исчезновение постояльцев не осталось незамеченным: сотрудники заведения, обнаружив неладное, немедленно оповестили о пропаже мужчин правоохранительные органы. За беглецами организовали «погоню».

    Пожилых металлистов нашли на концерте в три часа ночи, где они наслаждались музыкой. К сожалению, остаться до конца мероприятия им не разрешили: полицейские были вынуждены проводить беглецов до дома. 

    Нойфельд отметила, что мужчинам понравился фестиваль, и покидать его они не торопились.

    Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-концерт в Германии

    Известно, что в этом году на площадке Wacken Open Air выступали Danzig, Judas Priest, In Flames и другие известные коллективы.

    Автор: Катерина Иванова
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