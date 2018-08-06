Богданов обсудил с делегацией Международной федерации курдских общин ситуацию в Ираке и Сирии

Москва, 6 августа. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с делегацией Международной федерации курдских общин, в ходе которых были подняты вопросы развития ситуации в Сирии и Ираке. Об этом сообщили в МИД РФ.

Во время встречи члены делегации информировали российскую сторону об итогах прошедшего 4 августа в Москве учредительного собрания Международной федерации курдских общин.

«Дали высокую оценку уровню взаимодействия и солидарности между представителями курдских неправительственных объединений, в том числе в России и Центральной Азии», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе переговоров состоялось обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки. Акцент в разговоре был поставлен на курдскую проблематику в контексте развития ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) и Ираке. В том числе была затронута задача консолидации международных усилий в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) и другими бандформированиями.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российская сторона по запросу правительства Сирийской Арабской Республики проводит в государстве операцию против террористов.

Ранее Богданов провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Джебраном Басилем, в ходе которых обсудил ситуацию с сирийскими беженцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.