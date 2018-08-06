Эксперт прокомментировал предложение Mail.Ru об амнистии осужденных за репосты и лайки

Mail.Ru Group, которая владеет социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», призвала амнистировать «несправедливо осужденных» за репосты и лайки, говорится в официальном заявлении на сайте компании. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», — заявила компания.

В компании подчеркнули, что на сегодняшний день часто действия правоохранительных органов «не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой».

Напомним, в конце июня текущего года в Государственную думу внесли законопроекты о декриминализации ответственности за лайки и репосты сообщений, которые разжигают ненависть или вражду. Авторы поправок — депутаты Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов — предложили в этих ситуациях устанавливать уголовную ответственность по статье 282 УК РФ только в том случае, если предусмотренное ей действие совершено «с применением насилия или угрозой его применения» или с использованием служебного положения.

«Пересмотр организации работы»

Независимый аналитик Иван Аркатов прокомментировал ФАН заявление Mail.Ru Group об амнистии «несправедливо осужденных» за репосты и лайки.

«Откровенно говоря, позиция компании достаточно странная. Она располагает достаточными финансовыми ресурсами для того, чтобы предотвращать возбуждение уголовных дел. Для этого достаточно обзавестись штатом специалистов, которые бы модерировали и блокировали контент, противоречащий действующей нормативно-правовой базе.