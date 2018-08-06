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В США заявили о готовности к сотрудничеству по делу о покушении на Мадуро
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    В США заявили о готовности к сотрудничеству по делу о покушении на Мадуро

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    В США заявили о готовности к сотрудничеству по делу о покушении на Мадуро

    Вашингтон, 6 августа. Вашингтон готов изучить возможную причастность находящихся на территории США людей, которые могут быть причастны к попытке покушения на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

    «Если у режима Мадуро есть предметные доказательства по людям в США, причастным к действиям, которые доходят до уголовных преступлений, пусть пришлют нам, мы серьезно их рассмотрим»​​​, — заявил Болтон.

    Советник Белого дома по национальной безопасности уточнил, что на данный момент никаких материалов по данному делу Венесуэла не присылала.

    Ранее Болтон заявил о непричастности США к этому инциденту.

    Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в субботу во время парада к трибуне, где находился лидер страны, подлетело несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Он добавил, что в результате пострадали семеро гвардейцев. Мадуро обвинил в случившемся оппозиционные силы и колумбийские власти. По его словам, некоторые из организаторов атаки живут в США. В МИД Колумбии заявили, что страна не причастна к покушению.

    Автор: Дарья Смолина
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