Трамп отреагировал на доклад о «100% сговоре» Клинтон с Россией

Вашингтон, 6 августа. Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение консерватора Дэна Бонджино, который рассказал о существовании «сговора» между Россией и проигравшей на выборах Хиллари Клинтон.

Бывший агент Секретной службы Бонджино, выступая на телеканале Fox News, заявил, что «Хиллари и ее команда на 100% сговорились с русскими», а также, что Клинтон якобы заплатила некоей фирме, связанной с Кремлем, чтобы получить компромат на Трампа. Бонджино добавил, что сговор действительно был, но в него были вовлечены демократы и Клинтон, а не Трамп.

«Ждем нового доклада от генерального инспектора министерства юстиции!» — отметил Трамп в Twitter.

....a law firm, eventually Kremlin connected sources, to gather info on Donald Trump. Collusion is very real with Russia, but only with Hillary and the Democrats, and we should demand a full investigation.” Dan Bongino on @foxandfriends Looking forward to the new IG Report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2018

Напомним, что многие американские политики продолжают настаивать на том, что Россия повлияла на мнение избирателей во время президентских выборов 2016 года, что привело к избранию Дональда Трампа. Несмотря на то, что расследование «российского вмешательства» ведется уже полтора года, американские органы пока не предоставили ни одного доказательства в подтверждение своих слов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что раздувание скандала с «российским вмешательством» является попыткой противников Трампа оспорить его избрание.