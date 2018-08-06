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Помпео готов совершить новый визит в КНДР
Политика
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    Помпео готов совершить новый визит в КНДР

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    Помпео готов совершить новый визит в КНДР

    Вашингтон, 6 августа. Госсекретарь США Майкл Помпео готов совершить новый визит в КНДР для обсуждения вопроса денуклеаризации, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

    Болтон в эфире телекомпании Fox отметил, что на данный момент у Вашингтона и Пхеньяна нет планов на проведение второго американо-северокорейского саммита. Однако президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын обмениваются письмами.

    «Госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном, чтобы посмотреть, могут ли они добиться дальнейшего прогресса», — констатировал представитель Белого дома.

    Помпео готов совершить новый визит в КНДР

    Ранее Трамп выразил слова благодарности Ким Чен Ыну за передачу останков погибших во время Корейской войны американских солдат.

    Автор: Катерина Иванова
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