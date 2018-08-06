Дело об убийстве отца-тирана передано в центральный аппарат СК РФ

Москва, 6 августа. Дело трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в жестоком убийстве отца в Москве, передано в главное следственное управление СК РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, уголовное дело было передано в центральный аппарат СК РФ по поручению председателя ведомства для наиболее полного и объективного расследования.

Напомним, сестры-погодки (17,18 и 19 лет) убили отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллончиком. Позднее девушки признались, что отец регулярно избивал их, угрожал убийством и даже изнасилованием. Стало известно, что девочки заранее готовили покушение на отца, о чем свидетельствует их переписка в социальных сетях. Их разместили в разных камерах СИЗО, где они будут продолжать обучение и сдадут ЕГЭ.

Ранее эксперт в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнула, что девочки нашли, как им казалось, выход из положения, поэтому они и приняли такое страшное решение.