«Мы уже причинили много вреда»: в Сенате США усомнились в эффективности антироссийских санкций

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Джордейна Карни Tougher Russia sanctions face skepticism from Senate Republicans («Республиканцы в Сенате скептически настроены по отношению к ужесточению санкций против России»), опубликованной на портале The Hill.

Попытки ввести новые финансовые санкции против России в преддверии промежуточных выборов терпят провал из-за сомнений, выражаемых республиканцами в Сенате. Законодатели задаются вопросом, является ли ужесточение санкций наилучшим подходом.

На сенаторов от обеих партий оказывается существенное давление на фоне скандала о «российском вмешательстве».

Пророссийская риторика президента Дональда Трампа, его заявления в Хельсинки, а также новые обвинения в адрес России заставляют общественность более пристально следить за тем, какие действия Конгресс предпримет (если предпримет) для того, чтобы ответить на действия Москвы.

Однако сенаторы от Республиканской партии все более скептически относятся к тому, что принятие нового законопроекта о жестких санкциях будет эффективным шагом, который позволит достичь желанного эффекта.

«Мы хотели, чтобы Россия изменила свое поведение, так? Мы уже причинили много вреда, но до сих пор никаких изменений нет», — заявил сенатор-республиканец Боб Коркер, председатель комитета по международным отношениям.

Сенаторы подчеркивают, что, несмотря на то, что они хотят помешать России «вмешиваться в выборы» в США, они не знают, как это сделать. Они также выражают сомнение в том, что законопроекты о санкциях являются единственным выходом для США.

«Стоит задуматься, есть ли другие инструменты, кроме санкций, которые также могут дать положительный результат?» — сказал сенатор-республиканец Джерри Моран.

Сенатор Майк Раундс от Республиканской партии добавил, что законодатели пытаются выстроить «подходящую тактику», чтобы заставить Россию пересмотреть необходимость попыток вмешаться в выборы.

Член банковского комитета Сената Конгресса США Тим Скотт (от Республиканской партии) сказал, что будет поддерживать новые законопроекты о санкциях в том случае, если они будут «полезными», но он также сказал, что пока неясно, являются ли они таковыми.

«Трудно сказать, — заметил он. — Я думаю, что возникает вопрос: как мы в конечном итоге влияем на изменение поведения России? Меняется ли оно до такого уровня, который мы бы считали значимым? Я не знаю, какие дополнительные санкции могут помочь нам достичь этой цели».

Обсуждение нового законопроекта о санкциях началось в связи с тем, что Трамп неоднократно выражал сомнение в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, несмотря на выводы как разведывательного сообщества США, так и сенатского комитета по разведке.

Трамп также говорил, что теории о его заговоре с Кремлем — вздор, а заявления о вмешательстве в выборы — мистификация. На своем митинге в Пенсильвании он назвал свою встречу с Путиным «великой».

Между тем беспокойство среди демократов лишь растет. Члены Демократической партии сообщают о росте числа попыток России вмешаться во внутриполитические процессы США.

Сенатор Клэр МакКаскилл (от Демократической партии) подтвердила, что русские хакеры пытались взломать ее компьютерную сеть.

«Некоторые считают, что мы, как общество, сидим в горящей комнате, спокойно попивая кофе и убеждая себя, что все в порядке, — сказал сенатор Ричард Берр (от Республиканской партии) во время слушания на прошлой неделе. — Это ненормально».

Несмотря на это, все попытки ввести новые санкции терпят провал за провалом.

Республиканцы дважды блокировали двухпартийную резолюцию, поддерживающую выводы разведывательного сообщества о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Они также отказались от дополнительного финансирования мер по обеспечению безопасности выборов, заявив, что штаты еще не потратили первоначально выделенные 380 миллионов долларов.

Двухпартийная группа из 11 сенаторов в пятницу представила законопроект, который уже прозвали «санкции из ада».

В дополнение к ранее предложенным санкциям законопроект предполагает необходимость в наличии двух третей положительных голосов Сената на случай, если Трамп захочет выйти из НАТО. Кроме того, Госдепартаменту придется определять, является ли Россия спонсором терроризма на государственном уровне.

Сенатор-республиканец Боб Коркер в прошлом месяце заявил журналистам, что, по его мнению, Конгресс примет новый законопроект об антироссийских санкциях. Однако с тех пор его мнение изменилось, и теперь он уже не так уверен.