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Политика
ФБР США задержало четверых граждан РФ по подозрению в отмывании денег
Политика
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    ФБР США задержало четверых граждан РФ по подозрению в отмывании денег

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    ФБР США задержало четверых граждан РФ по подозрению в отмывании денег

    Нью-Йорк, 6 августа. Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов задержало четверых граждан Российской Федерации по подозрению в отмывании денежных средств и сговоре с целью мошенничества.

    Об этом Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

    «В период с 1 по 3 августа 2018 г​​​. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества», — говорится в сообщении.

    ФБР США задержало четверых граждан РФ по подозрению в отмывании денег

    Одного из них арестовали в Бостоне и этапировали в Нью-Йорк. Еще двое оказались в Лос-Анджелесе. Сотрудники консульства сообщили, что местонахождение четвертого гражданина РФ пока не установлено.

    «Держим ситуацию на особом контроле», — написали представители консульства.

    ФБР США задержало четверых граждан РФ по подозрению в отмывании денег

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) организовывали существенные утечки информации из ведомства в так называемые фейковые СМИ.

    Автор: Екатерина Кухарева
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