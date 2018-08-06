ФБР США задержало четверых граждан РФ по подозрению в отмывании денег

Нью-Йорк, 6 августа. Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов задержало четверых граждан Российской Федерации по подозрению в отмывании денежных средств и сговоре с целью мошенничества.

Об этом Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

«В период с 1 по 3 августа 2018 г​​​. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества», — говорится в сообщении.

Одного из них арестовали в Бостоне и этапировали в Нью-Йорк. Еще двое оказались в Лос-Анджелесе. Сотрудники консульства сообщили, что местонахождение четвертого гражданина РФ пока не установлено.

«Держим ситуацию на особом контроле», — написали представители консульства.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) организовывали существенные утечки информации из ведомства в так называемые фейковые СМИ.