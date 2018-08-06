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Самый титулованный в мире шеф-повар умер в Швейцарии
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    Самый титулованный в мире шеф-повар умер в Швейцарии

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    Самый титулованный в мире шеф-повар умер в Швейцарии

    Париж, 6 августа. Знаменитый французский шеф-повар и ресторатор Жоэль Робюшон скончался в Швейцарии в возрасте 73 лет, сообщил официальный представитель кабинета министров Франции Бенжамен Гриво.

    Как передают французские СМИ, Робюшон умер от онкологического заболевания в Женеве. Гриво от имени французского правительства выразил соболезнования родным и близким мастера.

    «Жоэль Робюшон, кулинар-провидец и самый титулованный в мире шеф-повар, сегодня покинул нас, — заявил он на своей странице в Twitter. — От Парижа до Шанхая его мастерство, доведенное до искусства, прославляло французскую гастрономию».

    Свой первый ресторан Робюшон открыл в 1981 году. Позже их число увеличилось до 14. Возглавляемые им заведения получили 32 звезды Мишлена, а сам француз в 1989 году был признан «шеф-поваром века». Такое звание ему присудил ресторанный гида Gault et Millau.

    Автор: Катерина Иванова
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