Самый титулованный в мире шеф-повар умер в Швейцарии

Париж, 6 августа. Знаменитый французский шеф-повар и ресторатор Жоэль Робюшон скончался в Швейцарии в возрасте 73 лет, сообщил официальный представитель кабинета министров Франции Бенжамен Гриво.

Как передают французские СМИ, Робюшон умер от онкологического заболевания в Женеве. Гриво от имени французского правительства выразил соболезнования родным и близким мастера.

«Жоэль Робюшон, кулинар-провидец и самый титулованный в мире шеф-повар, сегодня покинул нас, — заявил он на своей странице в Twitter. — От Парижа до Шанхая его мастерство, доведенное до искусства, прославляло французскую гастрономию».

Joël Robuchon, chef visionnaire et le plus étoilé au monde nous quitte aujourd’hui. De Paris à Shanghai, son savoir-faire érigé en art a fait rayonner la gastronomie française et continuera d’inspirer la jeune génération de chefs. Pensées à ses amis, proches et nombreux élèves. pic.twitter.com/0kWWjYUne7 — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) August 6, 2018

Свой первый ресторан Робюшон открыл в 1981 году. Позже их число увеличилось до 14. Возглавляемые им заведения получили 32 звезды Мишлена, а сам француз в 1989 году был признан «шеф-поваром века». Такое звание ему присудил ресторанный гида Gault et Millau.