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Звезда «Ворониных» пожаловался на здоровье
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    Звезда «Ворониных» пожаловался на здоровье

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    Звезда «Ворониных» пожаловался на здоровье

    Москва, 6 августа. Известный российский актер, звезда сериала «Воронины» Борис Клюев пожаловался, что из-за проблем со здоровьем не может быть более активным.

    По словам актера, во время актерской деятельности он активно играл в футбол, но сейчас у «завязал» с этим видом спорта, так как резко ухудшилось зрение. По его словам, это «болезнь киношников» — осветительные приборы на съемочной площадке в определенный момент начинают влиять на зрение.

    «Я уже не могу играть в футбол. Да и врачи запрещают: говорят, что нагрузки не нужны, и жена потом начинает душить по этому поводу», — цитирует «Собеседник» Клюева.

    Актер же уверяет, что прекрасно себя чувствует и каждый день делает зарядку.

    В апреле актер сообщил, что у него «пошатнулось» здоровье, но он продолжает трудиться — работает на износ, пишет «Утро.ру». Клюев признался, что отдыхать он не привык, один раз он ничего не делал, опустил бороду и катался на велосипеде.

    Автор: Дарья Смолина
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