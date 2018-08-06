Звезда «Ворониных» пожаловался на здоровье

Москва, 6 августа. Известный российский актер, звезда сериала «Воронины» Борис Клюев пожаловался, что из-за проблем со здоровьем не может быть более активным.

По словам актера, во время актерской деятельности он активно играл в футбол, но сейчас у «завязал» с этим видом спорта, так как резко ухудшилось зрение. По его словам, это «болезнь киношников» — осветительные приборы на съемочной площадке в определенный момент начинают влиять на зрение.

«Я уже не могу играть в футбол. Да и врачи запрещают: говорят, что нагрузки не нужны, и жена потом начинает душить по этому поводу», — цитирует «Собеседник» Клюева.

Актер же уверяет, что прекрасно себя чувствует и каждый день делает зарядку.

В апреле актер сообщил, что у него «пошатнулось» здоровье, но он продолжает трудиться — работает на износ, пишет «Утро.ру». Клюев признался, что отдыхать он не привык, один раз он ничего не делал, опустил бороду и катался на велосипеде.