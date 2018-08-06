Смертельно опасную инфекцию завезли на Украину из Европы

Киев, 6 августа. Смертельно опасную бактериальную инфекцию листериоз зафиксировали на Украине.

Симптомы листериоза похожи на сильное пищевое отравление. Если вовремя не обратиться ко врачу, то инфекция может поразить центральную нервную систему или головной мозг, а для пожилых людей, маленьких детей и беременных женщин она представляет смертельную опасность.

Как сообщают украинские СМИ, на данный момент выявлен лишь один заразившийся человек. Предполагается, что инфекцию завезли на Украину из Европы. Речь идет о венгерской замороженной кукурузе, которая уже вызвала вспышку заболевания в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании. В настоящее время венгерскую кукурузу активные изымают из продажи в украинских магазинах.

По словам специалистов, инкубационный период листериоза составляет 70 суток. В течение этого времени возможно выявление новых случаев заболевания.