 «Сердце кровью обливается»: Жители Кировского района об отравленной реке Новая. ФАН-ТВ

В Кировском районе Санкт-Петербурга жители бьют тревогу: они переживают из-за плачевного состояния реки Новой. На пресс-конференции чиновники обсудили эту проблему и рассказали, как с ней борются.

Река Новая превратилась в жижу зеленого цвета. По словам жителей района, проблема началась два года назад. С тех пор горожане постоянно ощущают запах аммиака и наблюдают «хлопья мазута» в реке.

«У нас здесь помойка какая-то. Люди здесь отдыхают, загорают, отсюда вонь идет», — возмущается житель Кировского района Санкт-Петербурга Геннадий Перминов, показывая на реку.

«Сердце кровью обливается от того, когда видишь, что плавает налет то ли фекалий, то ли навоза, зрелище страшное», — рассказывает жительница Кировского района Санкт-Петербурга Жанна Полунина.

«Все последние два года оттуда начинается, с Пулково, видимо. Ждали этих цыпляточек, уточек, вышли, вывели мамочки всех на воду, мы опять всех ходили, кормили, и вдруг трупики, трупики, трупики, трупики и каждый день — трупики. Нам страшно за себя тоже», — обеспокоена положением вещей жительница Кировского района Санкт-Петербурга Анита Ситникова.

Чиновники на пресс-конференции обсудили проблему загрязнения реки. Выяснилось, что аэропортом «Пулково» были превышены допустимые нормативы сброса вредных веществ, установленные Невско-Ладожским бассейновым управлением.

«В ходе проведения административного расследования мы запросили у аэропорта Пулково информацию об объемах вещества, которое используется для обработки взлетно-посадочных полос от обледенения, за сезон 2017–2018 годов. За холодное время года было использовано около 2,5 тысяч тонн этой жидкости, которая отводилась фактически в канал Новый, а дальше — в реку Новая. Также превышения были зафиксированы по ряду загрязняющих веществ, сброс которых, в принципе, запрещен в водный объект, в соответствии с договором водопользования. Было возбуждено административное расследование, по результатам которого аэропорт был привлечен Комитетом к административной ответственности по 5 статьям КоАП РФ. Постановления в настоящий момент в законную силу не вступили, так как аэропорт обжалует его поднадзорность», — рассказал о сложившейся ситуации заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Санкт-Петербурга Александр Кучаев.

«Что самое страшное — эта трагедия продолжается, поскольку у них есть разрешение на сброс загрязненной воды в водный объект, и пока комитет не добьется приостановления права пользования этим водным объектом, то наступит зима, и яды и дальше будут продолжать поступать в эту речку», — добавил эколог Сергей Грибалев.

В 2010 году уже проводилась полная очистка реки Новой. По словам чиновников, без прекращения слива загрязняющих веществ в данный водоем, восстановить экосистему будет чрезвычайно сложно.