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Названы самые популярные города среди россиян для поездок на выходные
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    Названы самые популярные города среди россиян для поездок на выходные

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    Названы самые популярные города среди россиян для поездок на выходные

    Москва, 6 августа. Российские путешественники для поездок на выходных чаще всего выбирают Москву и Амстердам. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного сервисом путешествий OneTwoTrip.

    Аналитики сервиса изучили покупки авиабилетов с начала текущего года, рассмотрев только те предложения, согласно которым пассажиры вылетали днем или вечером пятницы и возвращались в воскресенье вечером или в понедельник утром. Отмечается, что такие билеты с среднем на 20% дороже.

    В качестве места для отдыха в выходные среди российских городов путешественники предпочитают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Симферополь.

    Названы самые популярные города среди россиян для поездок на выходные

    Что касается зарубежных городов, наибольшей популярностью пользуются Амстердам, Париж, Прага, Минск и Тбилиси.

    «Рейтинг возглавили крупные культурные центры, время полета до которых из Москвы не превышает трех-четырех часов», — отметили аналитики сервиса.

    Ранее эксперты сервиса Tvil.ru составили Топ-10 самых популярных курортов Крыма на основании количества броней жилья в частном секторе для проживания в период с 1 по 31 августа текущего года.

    Автор: Екатерина Кухарева
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