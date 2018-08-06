Названы самые популярные города среди россиян для поездок на выходные

Москва, 6 августа. Российские путешественники для поездок на выходных чаще всего выбирают Москву и Амстердам. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного сервисом путешествий OneTwoTrip.

Аналитики сервиса изучили покупки авиабилетов с начала текущего года, рассмотрев только те предложения, согласно которым пассажиры вылетали днем или вечером пятницы и возвращались в воскресенье вечером или в понедельник утром. Отмечается, что такие билеты с среднем на 20% дороже.

В качестве места для отдыха в выходные среди российских городов путешественники предпочитают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Симферополь.

Что касается зарубежных городов, наибольшей популярностью пользуются Амстердам, Париж, Прага, Минск и Тбилиси.

«Рейтинг возглавили крупные культурные центры, время полета до которых из Москвы не превышает трех-четырех часов», — отметили аналитики сервиса.

Ранее эксперты сервиса Tvil.ru составили Топ-10 самых популярных курортов Крыма на основании количества броней жилья в частном секторе для проживания в период с 1 по 31 августа текущего года.