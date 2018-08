The National Interest: Су-35 — российский самолет, которого должны бояться ВВС США

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Who Care About Russia's Stealth Fighter: The Su-35 Is the Plane the Air Force Should Fear («Кого волнует российский истребитель-невидимка: Су-35 — самолет, которого должны бояться ВВС»), опубликованной на портале The National Interest.

Су-35 («Фланкер-Е», по классификации НАТО) является лучшим российским истребителем завоевания господства в воздухе, находящимся на вооружении сегодня. Он представляет собой наилучший образец конструкции реактивного истребителя четвертого поколения и будет оставаться таковым, пока Россия не запустит в производство истребители-невидимки пятого поколения ПАК-ФА.

История

Су-35 — это модернизация советского Су-27, созданного, чтобы составить конкуренцию концепции F-15, тяжелого двухмоторного многоцелевого истребителя, сочетающего в себе отличную скорость, большой набор оружия и высокую маневренность.

Самолет, о котором идет речь в этой статье, правильно называется Су-35С, он не имеет переднего горизонтального оперения и является самым функциональным истребителем из семьи «Фланкер». Его разработка началась в 2003 году при авиационном производственном объединении в Комсомольске-на-Амуре — филиале ПАО «Компания «Сухой». Первые опытные экземпляры появились в 2007 году, а производство началось в 2009.

Планер и двигатели

Самолеты семейства «Фланкер» являются сверхманевренными — они спроектированы так, чтобы выполнять контролируемые маневры, которые невозможно выполнить с помощью обычных аэродинамических механизмов. В Су-35 это частично достигается за счет турбореактивных двигателей с управляемым вектором тяги. Из всех западных истребителей аналогичную технологию имеет только один — F-22 Raptor.

Сверхманевренность также позволяет Су-35 совершать атаки под очень большим углом — другими словами, самолет может двигаться в одну сторону, в то время как его нос направлен в другую. Большой угол атаки облегчает наведение на движущуюся цель и выполнение маневров, которые в том числе позволяют успешно уклоняться от ракет или вести воздушный бой на близких расстояниях.

На большой высоте Су-35 может достигать максимальной скорости 2,25 Маха (это больше скорости F-35 или F-16 и столько же, как у F-22) и имеет отличные разгонные характеристики.

На Су-35 также увеличили емкость топливных баков, за счет чего дальность полета выросла до 4500 км с двумя подвесными топливными баками и 3600 км — без них. Новый облегченный титановый планер и двигатели имеют значительно более длительный срок службы, чем их предшественники (6000 и 4500 летных часов соответственно). Для сравнения, F-22 и F-35 рассчитаны на восемь тысяч часов.

Некоторые изменения в воздухозаборниках двигателя и фонаре кабины, а также использование радиопоглощающего материала позволило уменьшить эффективную поверхность рассеяния радиолокационных волн Су-35 вдвое — в одной статье сообщается, что ЭПР теперь составляет от одного до трех метров. Получается, самолет стал менее заметным, однако его все еще нельзя назвать «невидимкой».

Вооружение

Су-35 имеет от 12 до 14 узлов подвески оружия, что делает его гораздо более вооруженным, чем F-15C и F-22, которые имеют по восемь узлов подвески, и F-35, который может перевозить на борту четыре ракеты. Для дальнего боя у Су-35 есть управляемые ракеты К-77М и Р-37, для противостояния на меньших расстояниях — Р-27 и Р-74.

Кроме того, Су-35 вооружен 30-миллиметровой пушкой со 150 снарядами для обстрела наземных целей и ведения ближнего маневренного воздушного боя.

Су-35 также может перевозить до 7700 кг боеприпасов класса «воздух-земля».

Датчики и авионика

Наиболее важные улучшения в Су-35 по сравнению с его предшественниками связаны именно с электронными приборами. Он оснащен мощной системой РЭБ «Хибины», предназначенной для искажения радиолокационных волн и дезориентации ракет противника.

Ожидается, что РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис» поможет в борьбе с самолетами-невидимками. Она способна отслеживать до тридцати воздушных целей с ЭПР три метра на расстоянии до 400 км, а цели с ЭПР в 0,1 метра на расстоянии более 80 км. «Ирбис» также имеет режим «воздух-земля», в котором может направлять высокоточные боеприпасы на четыре наземных цели.

Радиолокатор дополняет оптико-локационная станция ОЛС-35, которая включает в себя инфракрасную систему поиска и сопровождения с радиусом действия 80 км, потенциально серьезную угрозу для стелс-истребителей.

Стоимость Су-35 оценивается в 40-65 млн долларов США. В экспортных контрактах указывается цена около 80 млн долларов США за единицу.

В сравнении с пятым поколением

Маневренность Су-35 делает его непревзойденным истребителем. Он ни в чем не уступает самым лучшим западным истребителям четвертого поколения.

Скорость Су-35 (которая увеличивает и скорость ракеты) и способность перевозить большие объемы вооружения означают, что он может оказывать уверенное сопротивление в воздушном бою без визуального контакта с целью. Маневренность и возможности РЭБ позволяют ему уклоняться от ракет противника.

Однако мы до сих пор не знаем, насколько эффективной будет технология «стелс» против такого высокотехнологичного противника. Если истребитель-невидимка F-35 окажется в ближнем бою с Су-35, ему придется несладко — но насколько велика вероятность того, что более быстрый, более маневренный российский истребитель сможет приблизиться к F-35?

Ответ на этот вопрос можно будет получить только после испытаний в боевых условиях. Кроме того, на результаты воздушных боев в большой степени влияют и другие факторы, например, вспомогательные средства, профиль миссии, уровень подготовки пилотов и численность.

Пожалуй, Су-35 — это лучший реактивный истребитель всех времен и эффективная система доставки ракет, но достаточно ли этого для того, чтобы одержать верх над истребителем завоевания господства в воздухе в эпоху стелс-технологий, еще предстоит выяснить.