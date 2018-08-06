Киев совместно с США и Чехией намерен производить самолеты в Одессе

Киев, 6 августа. Государственное предприятие «Одесский авиационный завод» договорилось с американской и чешской компаниями о разработке и производстве самолетов, сообщили в «Укроборонпроме».

«Одесский авиационный завод» будет разрабатывать и производить самолеты совместно с американской компанией Aviastar Invest Corp и чешской компанией DISTAR CZ a​​​.s. Однако какие именно виды лайнеров будут производиться, в «Укроборонпроме» не уточнили.

Также Киев, Прага и Вашингтон договорились о создании регионального сервисного центра для проведения текущего капитального ремонта вертолетов и самолетов, а также внедрения ряда процессов для организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

Напомним, ранее между государственным предприятием «Антонов» и американской компанией Aviastar Invest Corp было подписано соглашение о налаживании тесного взаимодействия в производстве модернизированных самолетов.