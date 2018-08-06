Опубликован тизерный ролик новинок Samsung Galaxy S10 и S10 Plus

Сеул, 6 августа. В Сети опубликован тизерный ролик новинок от южнокорейской компании Samsung — Galaxy S10 и S10 Plus.

Старт продаж флагманских Galaxy S10 и S10 Plus, скорее всего, ждать до конца текущего года не стоит. Предполагается, что Samsung выпустит новинки на рынок в январе или феврале 2019 года.

В Сети опубликован тизерный ролик, на котором можно увидеть очертания новых смартфонов. Ролик сопровождает эпичная музыка.

Один из главных слухов, который окружает Galaxy S10, связан с знаменитым Infinity Display, который был модернизирован, чтобы предложить еще меньше рамок. Предполагается, что в новом варианте разработчики попробовали обойтись без них вовсе. Поэтому дизайнеры помогли представить, как это может выглядеть, смонтировав новое видео.

Кроме того, эксперты ждут от новинки инновационный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране и стекло, которое будет использоваться в качестве динамика.