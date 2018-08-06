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Политика
Лондон запросит у Москвы экстрадиции двух россиян по делу Скрипалей
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    Лондон запросит у Москвы экстрадиции двух россиян по делу Скрипалей

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    Британские власти попросят Россию выдать им подозреваемых в отравлении Скрипалей — СМИ

    Лондон, 6 августа. Власти Великобритании намерены обратиться к России за запросом на выдачу двух подозреваемых по делу Скрипалей. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

    Согласно этим данным, запрос будет подан от британской прокуратуры, которая занимается расследованием. Имена подозреваемых пока не раскрываются.

    Примечательно, что Россия несколько раз обращалась к Великобритании с просьбой предоставить детали расследования, однако так и не получила никакого ответа.

    Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия  в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.

    Автор: Антон Соколов
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