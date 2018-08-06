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Сотрудник калининградской колонии арестован по подозрению в избиении заключенного
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    Сотрудник калининградской колонии арестован по подозрению в избиении заключенного

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    Сотрудник калининградской колонии арестован по подозрению в избиении заключенного

    Калининград, 6 августа. Замначальника отдела безопасности калининградской исправительной колонии №9 арестовали по подозрению в избиении заключенного.

    По версии следствия, 30 января сотрудник ФСИН напал на заключенного и нанес ему множество ударов руками и ногами, в результате чего сломал мужчине ребра.

    «С момента возбуждения уголовного дела следствием при сопровождении сотрудников УФСБ РФ по Калининградской области проводилась кропотливая работа по получению достаточных доказательств причастности подозреваемого к совершению преступления», — передает СУ СК России по Калининградской области.

    Замначальника отдела ИК-9 был задержан 3 августа, а через два дня суд санкционировал его арест. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение, сообщает «ФедералПресс».

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Сети появилось видео, на котором сотрудники ярославской колонии избивают дубинками заключенных. Одним из пострадавших оказался Евгений Макаров, который должен выйти на волю уже 26 октября. Федеральная служба исполнения наказаний России начала проверку по данному факту. Позже стало известно, что некие люди угрожают адвокату заключенного. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина временно покинула Россию.

     

    Автор: Антон Соколов
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