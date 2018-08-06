Четверо горняков пропали после обрушения шахты в ДНР

Донецк, 6 августа. Обрушение кровли в лаве шахты «Волынское» произошло в Донецкой народной республике. Судьба четырех горняков остается неизвестна, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики.

В момент чрезвычайного происшествия в угольной лаве находились 16 человек. 12 горнякам удалось выйти на поверхность, судьба еще 4 остается неизвестной. Ведется их поиск.

«Сегодня в 14.00 произошло обрушение кровли в лаве на угольном предприятии «Шахтоуправление «Волынское» государственного предприятия «Торезантрацит», — подтвердили информацию в МЧС ДНР.

В операции по спасению сотрудников шахты участвуют 6 единиц техники и 43 человека личного состава МЧС. Кроме того, на место прибыла оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ведомства.