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Четверо горняков пропали после обрушения шахты в ДНР
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    Четверо горняков пропали после обрушения шахты в ДНР

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    Четверо горняков пропали после обрушения шахты в ДНР

    Донецк, 6 августа. Обрушение кровли в лаве шахты «Волынское» произошло в Донецкой народной республике. Судьба четырех горняков остается неизвестна, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики.

    В момент чрезвычайного происшествия в угольной лаве находились 16 человек. 12 горнякам удалось выйти на поверхность, судьба еще 4 остается неизвестной. Ведется их поиск.

    «Сегодня в 14.00 произошло обрушение кровли в лаве на угольном предприятии «Шахтоуправление «Волынское» государственного предприятия «Торезантрацит», — подтвердили информацию в МЧС ДНР.

    Четверо горняков пропали после обрушения шахты в ДНР

    В операции по спасению сотрудников шахты участвуют 6 единиц техники и 43 человека личного состава МЧС. Кроме того, на место прибыла оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ведомства.

    Автор: Катерина Иванова
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