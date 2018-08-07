«Статья 282 — зло и абсурд»: автор законопроекта о смягчении наказания за «лайки и репосты» надеется на Путина

Соавтор законопроектов о смягчении ответственности за пропаганду ненависти и вражды, депутат Государственной думы Сергей Шаргунов, рассказал Федеральному агентству новостей о своих надеждах на то, что рано или поздно статья 282 Уголовного кодекса РФ будет декриминализирована.

«Абсурдное применение 282-й статьи УК РФ вызывает недоумение, — пояснил депутат. — В этой связи я очень надеюсь, что будет получен внятный и четкий сигнал сверху по декриминализации этой статьи. Чтобы тех, кто впервые обвиняется в экстремизме, не судили как уголовников, а привлекали к административной ответственности».

Сергей Шаргунов, вместе с депутатами Алексеем Журавлевым и Олегом Смолиным, предлагает установить справедливую ответственность за совершение действий, которые не представляют значительной опасности для общества и поэтому не могут считаться уголовным преступлением. Это касается, например, репостов новостей и сообщений в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.

Для этого, считает соавтор законопроекта, нужно исключить из УК РФ статью 282, предусматривающую ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе в Сети.

Вместо этого предлагается отдельным законом дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новым положением. То есть, проще говоря, заменить уголовную ответственность на административную.

В июне Сергей Шаргунов поговорил о проблеме чрезмерной ответственности за «лайки и репосты» с президентом Владимиром Путиным в рамках Прямой линии. Президент согласился с депутатом и предложил Верховному суду «определиться с понятиями».

Не нужно доводить все до маразма и до абсурда, заявил тогда президент. В такой реакции Сергей Шаргунов видит добрый знак.

«Очень важно, что Владимир Путин по итогам моего с ним разговора на Прямой линии дал поручение подготовить предложения (по этому вопросу. — Прим. ФАН), — уверен парламентарий. — Эти предложения в ближайшее время должны лечь на стол президента. Я надеюсь, что в результате удастся хотя бы частично декриминализовать 282 статью».

Сергей Шаргунов считает, что существующая правоприменительная практика в подобных делах превращается в преследование за инакомыслие. Часто обвиняемыми становятся граждане патриотических взглядов. Депутат отметил, что ежедневно получает письма от таких людей.

«Я на протяжении многих лет говорю, что статья 282 — это зло и абсурд. Хватает других статей Уголовного кодекса, а 282-я — это дубина, которой бьют по голове кого-нибудь неугодного, — говорит депутат. — Сейчас для многих силовиков это просто повод для получения лишних звездочек, для повышения раскрываемости. Если есть статья — найдутся обвиняемые».

В пояснительной записке к законопроектам авторы приводят красноречивую статистику: число осужденных лиц по данной статье с каждым годом растет.

«В 2012 году число осужденных по ч. 1 статьи 282 УК РФ составило 118 человек, по ч. 2 статьи 282 УК РФ — 12 человек. В последующих годах их число возросло: в 2013 году — 174 и 11 человек, в 2014 году — 258 и 9 человек, в 2015 году — 369 и 9 человек, в 2016 году — 389 и 6 человек, в 2017 году — 460 и 1 человек соответственно. Примечательно, что в 2014, 2015 и 2016 гг., по данным того же источника, оправдательные приговоры по указанным составам преступлений отсутствовали», — говорится в записке.

По решению Совета Государственной думы, законопроекты о декриминализации 282-й статьи УК РФ будут рассмотрены в первом чтении в октябре 2018 года.

«Я надеюсь, что здравый смысл начнет пробиваться, а статья будет смягчаться», — считает Шаргунов.

6 августа компания Mail.Ru Group распространила обращение, в котором призвала законодателей и правоприменителей изменить подход к реагированию на «лайки и репосты в социальных сетях».