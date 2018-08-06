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Общество
Коллега опровергла информацию о смерти актрисы кузбасского театра Соколовой на сцене
Общество
Коллега опровергла информацию о смерти актрисы кузбасского театра Соколовой на сцене
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    Коллега опровергла информацию о смерти актрисы кузбасского театра Соколовой на сцене

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    Коллега опровергла информацию о смерти актрисы кузбасского театра Соколовой на сцене

    Москва, 6 августа. Коллега актрисы Прокопьевского драматического театра Анны Соколовой Александра Булатова опровергла информацию, что Соколова скончалась на сцене родного театра.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Соколова умерла во время репетиции заглавной роли спектакля «Ханума» в субботу, 4 августа.

    Булатова рассказала, что 49-летняя Соколова скончалась у себя на даче около пяти часов утра. По словам коллеги актрисы, 3 августа у них была репетиция спектакля, а 4 августа уже сообщили, что Соколова ушла из жизни.

    «То, что сейчас произошло — это большое горе и большая травма, потому что ее смерти никто не ждал», — приводит iReactor слова Булатовой.

    По ее словам, Соколова была для нее театральной мамой, и при появлении какой-то проблемы могла обратиться к ней. Артистка была очень жизнерадостной и веселой, обладала внутренней силой, продолжила Булатова.

    Ранее коллеги рассказали, что Соколова работала на износ и всю себя посвящала театральной сцене.

    Автор: Дарья Смолина
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