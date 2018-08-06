Оппозиция Венесуэлы угрожает Мадуро новыми покушениями

Каракас, 6 августа. Попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут повториться, он сам виноват в сложившейся ситуации, считает одна из ведущих оппозиционных сил страны, партия «Справедливость – превыше всего».

«Было бы большой ошибкой со стороны режима предполагать, что в нынешних условиях, когда власть осуществляется вне рамок конституции, не будут повторяться вчерашние события, а возможно и худшие», — говорится в заявлении партии.

Оппозиционеры настаивают на возвращение в действие конституции 1999 года и проведение «по-настоящему свободных выборов» в стране. Также партия требует расследования событий в Каракасе и донесения правды до народа страны.

Напомним, покушение на главу государства было предпринято, когда он выступал 4 августа на военном параде в Каракасе. Атаку на венесуэльского лидера устроили с помощью взорвавшихся в воздухе дронов. В Сети было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлены взрывы и спасение Мадуро охранниками, передает «Утро.ру». Позже СМИ сообщили, что ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».

МИД РФ ранее выразил осуждение совершенного покушения на главу Венесуэлы и призвал решать внутренние политические проблемы без использования террористических способов.