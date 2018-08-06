Адвокат Петросяна опроверг информацию о том, что Степаненко требует авторские права

Москва, 6 августа. СМИ сообщили о намерении юмористки Елены Степаненко при разводе с Евгением Петросяном получить авторские права на все совместные проекты. Однако адвокат Петросяна Сергей Жорин опроверг эту информацию.

Новость о разводе одной из самых популярных пар российский эстрады обрастает слухами и сплетнями. Согласно одной из них, Степаненко изъявила желание получить авторские права на все совместные проекты с Петросяном. Стоит отметить, что за время совместной творческой деятельности они сделали несколько двухчасовых концентров, передает Ura.Ru со ссылкой на telegram-канал Mash.

Однако защита Петросяна эти данные опровергла.

«В заявленных Степаненко исковых требованиях такого нет», — приводит слова Жорина ТАСС.

Ранее адвокат Петросяна рассказал, чего добивается юморист во встречном иске к Степаненко.