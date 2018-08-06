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Украина
«Разве что кусками»: «открывшему двери в НАТО» Порошенко ответили в Сети
Общество
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    «Разве что кусками»: «открывшему двери в НАТО» Порошенко ответили в Сети

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    «Коррупционеров не берут»: россияне ответили Порошенко, «открывшему двери» в НАТО

    Москва, 6 августа. Последний саммит НАТО подтвердил, что двери Североатлантического альянса открыты для Украины. Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко, подчеркнув, что членство в военном блоке является главной целью Киева.

    Он также выразил уверенность, что «ни у кого нет красной карточки», которая может помешать вступлению Украины в НАТО.

    Заявление Порошенко вызвало недоумение в соцсетях. Интернет-пользователи ответили украинскому лидеру, что в НАТО не берут страны, которые страдают от столь масштабной коррупции.

    «Да хватит врать,  коррупционеров в НАТО не берут», — отметил Олег Панфилов в Twitter.

    «Перевод: «Я хочу сдать страну западным рабовладельцам с рабами, которых мы туда пригоним, если надо — с помощью карательных батальонов, и превратить ее в колхоз Европы», — пишет Павел Мусатов.

    «Восточная Украина не пойдёт в НАТО. Россия ближе», — считает пользователь Серджио.

    А пользователь под ником Максим призвал Порошенко сперва провести референдум, чтобы выяснить, хотят ли сами украинцы в НАТО.

    «А ты референдум проведи и людей спроси, хотят ли они в НАТО или нет», — предложил он.

    «Украина никогда не вступит ни в ЕС, ни в НАТО. Разве что кусками», — добавил Терентий Трегорьев.

    Ранее немецкое издание Telepolis сообщило, что НАТО не может и не хочет включать в свои ряды Украину, где пятый год не утихает гражданская война. Согласно уставу НАТО организация не может принять страну, которая ведет военный конфликт и имеет неразрешенные территориальные споры.

    Автор: Антон Соколов
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