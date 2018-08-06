«Разве что кусками»: «открывшему двери в НАТО» Порошенко ответили в Сети

Москва, 6 августа. Последний саммит НАТО подтвердил, что двери Североатлантического альянса открыты для Украины. Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко, подчеркнув, что членство в военном блоке является главной целью Киева.

Он также выразил уверенность, что «ни у кого нет красной карточки», которая может помешать вступлению Украины в НАТО.

НАТО не збирається надавати Путіну чи РФ право зупиняти рух України до Альянсу. Ні в кого немає червоної картки, яка може перешкодити вступу нашої країни до НАТО. pic.twitter.com/Neh0pC7ob2 — Петро Порошенко (@poroshenko) August 6, 2018

Заявление Порошенко вызвало недоумение в соцсетях. Интернет-пользователи ответили украинскому лидеру, что в НАТО не берут страны, которые страдают от столь масштабной коррупции.

«Да хватит врать, коррупционеров в НАТО не берут», — отметил Олег Панфилов в Twitter.

«Перевод: «Я хочу сдать страну западным рабовладельцам с рабами, которых мы туда пригоним, если надо — с помощью карательных батальонов, и превратить ее в колхоз Европы», — пишет Павел Мусатов.

«Восточная Украина не пойдёт в НАТО. Россия ближе», — считает пользователь Серджио.

А пользователь под ником Максим призвал Порошенко сперва провести референдум, чтобы выяснить, хотят ли сами украинцы в НАТО.

«А ты референдум проведи и людей спроси, хотят ли они в НАТО или нет», — предложил он.

«Украина никогда не вступит ни в ЕС, ни в НАТО. Разве что кусками», — добавил Терентий Трегорьев.

Ранее немецкое издание Telepolis сообщило, что НАТО не может и не хочет включать в свои ряды Украину, где пятый год не утихает гражданская война. Согласно уставу НАТО организация не может принять страну, которая ведет военный конфликт и имеет неразрешенные территориальные споры.