Сотрудник Росгвардии спас тонущих в реке женщину и ребенка в Якутии

Москва, 6 августа. В Якутии в реке Селигдар чуть не утонули женщина и ее девятилетний сын, которых спас сотрудник Росгвардии. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 4 августа. 29-летняя женщина и ее сын купались на мелководье. Внезапно ребенок провалился в подводную яму и начал тонуть. Его мать бросилась на помощь сыну, но также попала в яму.

Крик о помощи услышал сотрудник управления Росгвардии по Якутии Павел Зырянов, который отдыхал на набережной Селигдара вместе с семьей. Он быстро доплыл до мальчика и посадил его на шею. Страж правопорядка также спас и его маму: он вытянул ее на поверхность, схватив за руку. Все это время ребенок держался за шею спасителя.

Напомним, несколько дней назад школьница утонула в озере в Калининградской области.