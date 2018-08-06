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В обход Трампа: американский сенатор рассказал о «санкционной истерике» в США
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    В обход Трампа: американский сенатор рассказал о «санкционной истерике» в США

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    В обход Трампа: американский сенатор рассказал о «санкционной истерике» в США

    Москва, 6 августа. Американский сенатор Рэнд Пол назвал «санкционной истерикой» действия своих коллег от демократической партии по подготовке новых санкций против РФ. Об этом он заявил во время переговоров с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

    По словам Пола, новые ограничения в отношении РФ попытаются ввести в обход президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Сенатор пообещал приложить все усилия, чтобы не допустить новых санкций.

    «В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции», — заявил он.

    Напомним, американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс Соединенных Штатов законопроект «всеобъемлющего законодательства», который ужесточает санкции против России. Ограничительные меры направлены не только против определенных лиц, но и предполагают ограничение инвестиций в энергетику.

    Ранее американский сенатор пригласил коллег из комитета Совета Федерации РФ по международным делам посетить столицу США. Сенатор Владимир Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что гость из США выступает за восстановление парламентских связей с Россией и не верит в «российское вмешательство» в американские дела.

    Автор: Екатерина Кухарева
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