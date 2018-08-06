«Пытается показать народу морковку»: Порошенко нашел способ «закрыть дыру в бюджете»

Киев, 6 августа. Украинский президент Петр Порошенко принял решение подать иски к России в международные суды именно в тот момент, когда Госказначейство Украины сообщило, что «на его счетах осталась рекордно низкая сумма в два миллиарда гривен» (примерно 4,7 миллиарда рублей), сообщил в эфире телеканала «Россия-1» политолог Владимир Корнилов.

«Через час-полтора Порошенко выступил с инициативой срочно создать централизованный орган по отъему денег у России за разрушенную экономику Крыма и Донбасса», — заявил Корнилов.

Политолог уточнил, что в Донбассе разрушений много, но это на совести украинской артиллерии. Он задался вопросом, за это ли должна платить Москва Киеву.

Украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что Порошенко решил использовать опыт руководства украинской компании «Нафтогаз». Он напомнил, что компания «Нафтогаз Украины» выиграла у российской корпорации «Газпром», которая должна заплатить Киеву. Руководство, посчитав, что уже заработали, начислили себе многомиллионные бонусы. Однако в июне российская компания добилась приостановки решения суда по выплатам 2,6 млрд долларов по спору о транзите газа.

«Уже сейчас есть судебное решение, что он пока платить не должен. Но деньги они уже получили. Может, Порошенко как раз рассчитывает напечатать денег в счет того долга, который отдаст Россия, поскольку их не хватает в бюджете», — добавил эксперт.

По мнению российского политолога Сергея Михеева, Порошенко пытается таким способом обмануть украинцев, говоря, что Москва заплатит Киеву «120 млрд долларов».

«Он прямо сказал, что затевает это, чтобы закрыть дыру в бюджете. Он лепит позитивную реальность из чего ни попадя. Он понимает, что перспективы получить деньги с России исчезающее малы, но пытается показать народу эту морковку», — сказал он.

Напомним, что конфликт на востоке Украины началась в 2014 году, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. После этого Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек.