Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 6 августа.

В AliExpress сообщили о том, что компания на один день обрушит цены на лучшие телефоны китайской фирмы Xiaomi. AliExpress устроит день распродажи смартфонов от Xiaomi.

В Сети был опубликован снимок, сделанный в момент уничтожения авианосца ВМС США America (CV-66), затонувшего 14 мая 2005 года в ходе испытаний противокорабельного вооружения. Фото гибели американского авианосца попало в Сеть.

Пользователи соцсетей с энтузиазмом восприняли сообщения СМИ об «исчезновении» президента Украины Петра Порошенко. «Уехал Петро в Крым собственность переоформлять»: россияне обсуждают «исчезновение» Порошенко.

Однако позднее президент все же нашелся. Житель Украины Ярослав Макитра стал свидетелем отдыха президента страны Петра Порошенко в киевском ресторане Manu. Сфотографировавший Порошенко в ресторане житель Киева рассказал подробности.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к «страшному конфликту». Об этом глава правительства рассказал в интервью радиостанции «Коммерсантъ», фрагмент которого появился утром 6 августа. Неизбежная катастрофа для Тбилиси: эксперт объяснил слова Медведева о вступлении Грузии в НАТО.

Мощный взрыв прогремел возле аэропорта города Болонья на севере Италии. Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Болоньи.

В ответ на протесты Токио в связи с размещением на Итурупе российских Су-35С Франц Клинцевич напомнил Японии, что Россия не торгует собственными территориями. Россия территорией не торгует: Клинцевич назвал политиканством протест Японии из-за Су-35С на Курилах.

Эксперты назвали основные недостатки Android, из-за которых его считают хуже iOS. Эксперты объяснили, в чем кроются преимущества iOS над Android.

Одной из главных проблем современной Украины является тотальная неразвитость низовых институций, а также отсутствие желания их развивать, считает украинский юрист Татьяна Монтян «Западня, из которой нет выхода»: Монтян объяснила, почему у Украины ничего не получится.

Официальный Киев должен предоставить жителям Украины право на самоопределение, а не бороться с регионами. «Это их выбор»: Запад Украины хочет отделиться по примеру Крыма.