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Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии | 6 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии | 6 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии. Убийство Михаила Хачатуряна было спланировано его дочерями заранее. ВКС России возобновили боевые вылеты на юго-западе Сирии. Жители Донбасса призывают продлить срок депутатских полномочий до 5 лет.
    18:56 6 Августа 2018
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    Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии

    Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии | 6 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Около аэропорта итальянского города Болонья прогремел сильнейший взрыв, который попал на видео. На нем можно увидеть крупный столб дыма и огня, напоминающий ядерный «гриб». На данный момент известно, что на воздух взлетел большегруз, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества. ЧП случилось на эстакаде, на северо-западной окраине города. Взрыв также вызвал сильный пожар. По предварительной информации, пострадали не менее 20 человек. К месту ЧП направили скорую помощь, пожарные подразделения и вертолет.

    Убийство Михаила Хачатуряна было спланировано его дочерьми заранее

    Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии | 6 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сестры Хачатурян тщательно планировали убийство. К такому выводу пришли следователи. По словам источника нашего агентства в Следкоме, девушки заранее готовились к совершению преступления, на это указывает их переписка в социальных сетях. Они распределяли роли, обсуждали детали. В момент убийства Михаил Хачатурян задремал около телевизора. После этого на него напали: одна девушка брызнула баллончиком, вторая — наносила удары молотком, а третья — била ножом. Сейчас сестры Хачатурян находятся в СИЗО. Младшая и старшая — в одиночных камерах, а средняя — с двумя сокамерницами.

    ВКС России возобновили боевые вылеты на юго-западе Сирии

    Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии | 6 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Российские летчики ВКС возобновили боевые вылеты в районе сирийской провинции Эс-Сувейда. Военные самолеты нанесли точечные авиаудары по укрытиям боевиков из запрещенной в России группировки «Исламское государство», данные о местонахождении которых были получены в результате совместных разведывательных вылетов воздушных сил России и Сирии. Под огнем оказались укрепления террористической группировки в районе населенного пункта Аль-Кара. Стремительная подготовка к спецоперации в данном районе началась накануне, после того как террористы казнили одного их похищенных вблизи Эс-Сувейды мирных жителей. Обменять пленников на заключенных джихадистов боевики отказались.

    Жители Донбасса призывают продлить срок депутатских полномочий до 5 лет

    Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии | 6 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Представители общественного движения «Донецкая республика» призвали продлить срок полномочий главы и депутатов до пяти лет. По словам активистов, это позволит властям ДНР выполнить все поставленные задачи, а жителям республики — в полной мере оценить итоги их деятельности. Пресс-служба организации добавила, что пятилетний срок полномочий — это стандартная мировая практика, которая применяется во многих зарубежных странах. Проведение выборов в Донбассе является одним из требований Минских соглашений, при этом украинские власти отказываются признавать их до тех пор, пока армии ДНР и ЛНР не сложат оружие.
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