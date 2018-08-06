Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии | 6 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Мощнейший взрыв прогремел близ аэропорта Болоньи в Италии Около аэропорта итальянского города Болонья прогремел сильнейший взрыв, который попал на видео. На нем можно увидеть крупный столб дыма и огня, напоминающий ядерный «гриб». На данный момент известно, что на воздух взлетел большегруз, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества. ЧП случилось на эстакаде, на северо-западной окраине города. Взрыв также вызвал сильный пожар. По предварительной информации, пострадали не менее 20 человек. К месту ЧП направили скорую помощь, пожарные подразделения и вертолет.

Убийство Михаила Хачатуряна было спланировано его дочерьми заранее Сестры Хачатурян тщательно планировали убийство. К такому выводу пришли следователи. По словам источника нашего агентства в Следкоме, девушки заранее готовились к совершению преступления, на это указывает их переписка в социальных сетях. Они распределяли роли, обсуждали детали. В момент убийства Михаил Хачатурян задремал около телевизора. После этого на него напали: одна девушка брызнула баллончиком, вторая — наносила удары молотком, а третья — била ножом. Сейчас сестры Хачатурян находятся в СИЗО. Младшая и старшая — в одиночных камерах, а средняя — с двумя сокамерницами.

ВКС России возобновили боевые вылеты на юго-западе Сирии Российские летчики ВКС возобновили боевые вылеты в районе сирийской провинции Эс-Сувейда. Военные самолеты нанесли точечные авиаудары по укрытиям боевиков из запрещенной в России группировки «Исламское государство», данные о местонахождении которых были получены в результате совместных разведывательных вылетов воздушных сил России и Сирии. Под огнем оказались укрепления террористической группировки в районе населенного пункта Аль-Кара. Стремительная подготовка к спецоперации в данном районе началась накануне, после того как террористы казнили одного их похищенных вблизи Эс-Сувейды мирных жителей. Обменять пленников на заключенных джихадистов боевики отказались.